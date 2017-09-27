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Konyaspor'un konuğu Vitoria Guimaraes

Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ikinci maçında, yarın sahasında Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak.

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Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Olympique Marsilya’ya 1-0 yenildi.

I Grubu’nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Olympique Marsilya’yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki puan durumu şöyle:

- Avrupa’da 8. maç

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla tarihindeki 8. Avrupa sınavına çıkacak.

Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı toplam 7 maçta galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik yaşadı, 6 karşılaşmada ise yenildi. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Konyaspor’un Avrupa’da 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

UEFA Avrupa Ligi H Grubu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1
Gent-Atiker Konyaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Braga: 1-1
Braga-Atiker Konyaspor: 3-1
Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0
Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

UEFA Avrupa Ligi I Grubu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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30 Eylül 2017 Cumartesi

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      -  
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  • Kayserispor
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01 Ekim 2017 Pazar

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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