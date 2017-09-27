Konyaspor'un konuğu Vitoria Guimaraes

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i konuk edecek.Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Olympique Marsilya’ya 1-0 yenildi.I Grubu’nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Olympique Marsilya’yı ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki puan durumu şöyle:Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla tarihindeki 8. Avrupa sınavına çıkacak.Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı toplam 7 maçta galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik yaşadı, 6 karşılaşmada ise yenildi. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.Konyaspor’un Avrupa’da 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1Gent-Atiker Konyaspor: 2-0Atiker Konyaspor-Braga: 1-1Braga-Atiker Konyaspor: 3-1Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0Atiker Konyaspor-Gent: 0-1UEFA Avrupa Ligi I Grubu:Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0