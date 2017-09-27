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Kayserispor, teknik çalışma yaptı

Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

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Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular çalışmaya düz koşu ile başladı. Düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, teknik çalışma yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, antrenmanda futbolcular ile tek tek tek ilgilendi.

Kayserispor - Bursaspor karşılaşması cumartesi saat 16:30'da başlayacak.

İHA




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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