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Karabükspor'da Seleznyov sevinci

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen ve son iki idmana da katılamayan Yevgen Selezynov, takımla çalışmalara başladı.

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Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen ve son iki idmana da katılamayan Yevgen Seleznov, takımla çalışmalara başladı.

Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin ise antrenmana katılmadı. Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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01 Ekim 2017 Pazar

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2 Beşiktaş 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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