Karabükspor'da Seleznyov sevinci

, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmandaile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynananmaçında forma giyemeyen ve son iki idmana da katılamayan Yevgen Seleznov, takımla çalışmalara başladı.Sakatlıkları bulunanve kaleciise antrenmana katılmadı., hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.