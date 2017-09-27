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Kanatlara özel önlem

Pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş’ın en tehlikeli bölgesi olarak kanatları gören Trabzonspor teknik heyeti, tedbirini buna göre alıyor.

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Pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş’ın en tehlikeli bölgesi olarak kanatları gören Trabzonspor teknik heyeti, tedbirini buna göre alıyor. Solda Babel sağda ise Quaresma’nın çok formda olduğunu göz önünde bulunduran Ersun Yanal ve ekibi, Mas ile Pereira’yı bu konuda uyarırken, Kucka ile Okay’dan da sürekli bu bölgelere yardım etmesi istendi. Fırtına, top rakibe geçtiğinde savunmada alan daraltacak.

Trabzon’da yüksek tempo

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da tempo arttı. Siyah-Beyazlı takımın önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile oynadığı karşılaşmayı ekibiyle birlikte analiz eden teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş’ı adeta oyuncularına ezberletiyor. Antrenmanda özellikle orta ve gol vuruşu çalışmaları yapılırken, savunmacılarla ise özel olarak ilgilenildi. Fırtına hazırlıklarına bu akşam devam edecek.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
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    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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