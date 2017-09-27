Kanatlara özel önlem

Pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş’ın en tehlikeli bölgesi olarak kanatları gören Trabzonspor teknik heyeti, tedbirini buna göre alıyor. Solda Babel sağda ise Quaresma’nın çok formda olduğunu göz önünde bulunduran Ersun Yanal ve ekibi, Mas ile Pereira’yı bu konuda uyarırken, Kucka ile Okay’dan da sürekli bu bölgelere yardım etmesi istendi. Fırtına, top rakibe geçtiğinde savunmada alan daraltacak.Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da tempo arttı. Siyah-Beyazlı takımın önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile oynadığı karşılaşmayı ekibiyle birlikte analiz eden teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş’ı adeta oyuncularına ezberletiyor. Antrenmanda özellikle orta ve gol vuruşu çalışmaları yapılırken, savunmacılarla ise özel olarak ilgilenildi. Fırtına hazırlıklarına bu akşam devam edecek.