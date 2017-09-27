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İtalyan kulüpleri, Mesut Özil'i istemedi

Bir dönem Fenerbahçe'yle de adı anılan Mesut Özil'in İtalyan kulüplerine önerildiği belirtildi. 

27 Eylül 2017, Çarşamba 14:00

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Arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan ve serbest kalacak Mesut Özil'in transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala başta Inter olmak üzere birçok İtalyan kulübüne önerildiği ancak hiçbir kulübün başarılı orta saha oyuncusunu istemediği ortaya çıktı. 

Hepsi reddetti

İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki yıldız oyuncu önce Inter'e önerildi ancak ret cevabı geldi. Adı verilmeyen birkaç İtalyan kulübüne daha teklif edilen Mesut'a diğer takımların da "Hayır" cevabı verdiği belirtildi. 

Bu sezon Arsenal'le 5 maça çıkan ve gol ya da asist anlamında takımına katkı sağlayamayan Mesut'un Londra ekibiyle sözleşmesini uzatması beklenmiyor. 
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