İsveçli "Altın kulaç" Antalya’da hazırlanıyor

Yüzmede olimpiyatlarla dünya ve Avrupa şampiyonalarında 26 altın, 20 gümüş ve 6 bronz madalyasıyla 7 dünya rekoru bulunan İsveçli Sarah Sjöström, kamp için Antalya’yı tercih etti.Arkadaşının teşvikiyle 10 yaşındayken başladığı yüzme sporunda, 14 yaşında 100 metre kelebekte Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Sjöström, yarıştığı tüm şampiyonalarda adından söz ettirmeyi başardı.2016 Rio Olimpiyatları’nda 100 metre kelebekte altın, 200 metre serbestte gümüş ve 100 metre serbestte bronz, dünya şampiyonasında 7 altın, 4 gümüş ve bir bronz, kısa kulvarda 3 altın ve bir gümüş, Avrupa şampiyonasında 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz, kısa kulvarda 5 altın, 8 gümüş ve bir bronz madalya kazanan İsveçli yüzücü, kadınlar 50 ve 100 metre serbest, 50 ve 100 metre kelebekte dünya rekorları kırdı.Ayrıca Sjöström, kısa kulvarda 100 ve 200 metre serbest ile 100 metre kelebekte rekorları elinde bulunduruyor.Sjöström, 2017 Dünya Yüzme Kupası’nın 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Hong Kong’da düzenlenecek ikinci ayağı için Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da hazırlık kampı yapıyor.İsveçli rekortmen yüzücü Sjöström, AA muhabirine spor yaşamı, hedefleri ve Türkiye’deki hazırlıklarını değerlendirdi.Yüzmeye 10 yaşındayken gittiği okulda arkadaşının önerisiyle başladığını anlatan Sjöström, antrenörlerinin özellikle kelebek stilinde çok hızlı öğrendiğini fark etmesiyle durumunun değiştiğini vurguladı.Sjöström, yüzmenin yarışma tarafını sevdiği için daha ön plana çıktığını belirtti.Sjöström, 14 yaşında kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından hayatının değiştiğini dile getirerek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktı. Bunu geçen sene Rio Olimpiyatları’nda başardım. En büyük hedefime ulaştım. Ancak yüzmek benim işim ve severek yapıyorum. O yüzden her zaman kendimi üst seviyede tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.Dünya kupasının ikinci ayağı öncesinde hazırlık kampı için Antalya’ya geldiğini dile getiren Sjöström, havuzda güneşin altında antrenman yapmayı sevdiğini, bu nedenle İsveç yerine Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Sjöström, Energy Standard Uluslararası Yüzme Kulübü Başantrenörü James Gibson ile antrenman yapmanın keyifli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Kamp döneminde çok boş vaktim olmuyor. Hazırlık kampında olduğum için kendimi tamamen antrenmanlara verdim. Bş zamanlarımda İsveç’te güneşi çok fazla göremediğimiz için Antalya’daki güneşin keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Stockholm’de de antrenman dışında çok daha farklı şeylerle meşgul olmak zorunda olduğum için buraya geldiğimde tamamen antrenmana konsantre oluyorum."Hong Kong’da 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası ikinci ayağında altın madalya için mücadele edeceğini vurgulayan Sjöström, tekrar formda ve üst seviyede olmak için çalıştığını söyledi.Sjöström, önceki yıllarda dünya kupasındaki tüm yarışlara katılamadığını, bu sezon ise tüm yarışmalara katılmak istediğini belirterek, "Dünya kupasına ne kadar katılır ve ne kadar çok puan alırsanız, dünya kupasını kazanmak için bir şansınız oluyor. Ben de onun için şu anda en üst seviyede çalışmaya devam ediyorum." diye sözlerini tamamladı.