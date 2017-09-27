İşte Oklahoma’nın süper üçlüsü

, bir süperstarı daha kadrosuna kattı.Geçen sezonönderliğinde istediği sonuçları alamayan Oklahoma, bir süredir hissedilen’ın boşluğunu önceve ardından da son olarak’yi alarak doldurdu. Yeni sezonun iddialı ekiplerinden biri haline gelen Thunder’ın, nasıl bir performans göstereceği merak konusu.