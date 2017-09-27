İstanbul'da eşsiz Final Four deneyimi

Önemli bir YouTube kanalının sahibi olan Devin Williams
, bu anlamda basketbol ile ilgili birçok organizasyonda yer almış biriydi. Fakat Adidas
ve Euroleague
’in özel ziyaretçisi olarak tanıklık ettiği İstanbul’daki 2017 THY Euroleague Final Four
’u daha önce yaşadığı tüm deneyimleri sorgulamasına neden oldu.
Devin Williams, “In The Lab
” adlı YouTube kanalının yaratıcısı, yapımcısı ve starı konumunda bir isim ve kendisi İstanbul’da yaşadığı özel anları, deneyimlerini aktaran bir filme dönüştürdü.
Williams, İstanbul’a farklı bir deneyim adına konuk olmuşken pek alışık olmadığı ortamdaki deneyimini aktaran filmine kendisi için anlamıyla “Saklı Salon
” ismini verdi. Williams’ın yarım saatlik filmi sadece saha içindeki aksiyonu konu almıyor. Her Euroleague maçında karşınıza çıkacak renkleri, heyecanı ve tutkuyu da içeriyor. Devin Williams, eşsiz deneyimini resmetmek adına ise oyuncuları, VIP’leri ve kendi gözlemlerini kullandı.
Bir anlamda “Saklı Salon” beş yıldan uzun süredir süren Adidas
ile Euroleague
’in ortak çalışmasının başarı ürünü. Adidas geçtiğimiz sezon yenilikçi “HERETOCREATE
” video serisiyle Euroleague arenasında dikkat çeken isimlere ışık tutmuştu. Ve elbette ünlü spor markası, “Adidas Next Generation Turnuvası
” ile Avrupa basketboluna etki etme potansiyeli olan genç yıldızlara eşsiz bir deneyim yaşatmıştı.
Devin Williams, Amerika Birleşik Devletleri’nde basketbol antrenörü ve film yapımcısı olarak ünlenmiş bir isim. Birçok YouTube videosu milyonlarca kez izlenen, bugün basketbol alanında en çok izlenen yapımcılardan biri konumunda.
Devin Williams; kameramanı ve çalışma arkadaşı Chuck Anakwenze ile birlikte yaşadığı unutulmaz deneyimin ardından şimdi Belgrad’daki ikinci Final Four deneyimi adına sabırsızlık yaşıyor.
Devin Williams'ın İstanbul'da yaşadığı eşsiz Euroleague deneyimini buradan
izleyebilirsiniz.