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İlkadım madalyaya doymuyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24-28 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan Kasabian Uluslararası Badminton turnuvasında dereceye girerek Türkiye’nin gururu olan sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

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24-28 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan Kasabian Uluslararası Badminton Turnuvasında U17 çift erkeklerde Mete Kaan Uçan Birinci, Serkan Uğurlu İkinci oldular. 13 yaş kategorisinde ise Doğan Şimal Koçak tek ve çift bayanlarda ikinci, karışık çiftlerde üçüncü olan badminton sporcuları İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret etti.

“İlkadım’ın karakterinde şampiyonluk var”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım’da şampiyon bir sporcunun çıkması bizler için gurur verici. Belediyemizin de tüm spor branşlarına destek vermesi ayrıca takdire şayan bir durum. İlkadım Belediyemizin spor kulübünden yetişmiş bir sporcumuz bizim göğsümüzü Avrupa’da şampiyon olarak kabarttı. Darısı diğer sporcularımızın başına. Bundan sonra elde edeceğimiz başarılarda sporcularımız kadar hocalarımızın da gayreti önemli. İnşallah onlarında gayretleri ile Ülkemize, Samsunumuza, İlçemize daha farklı branşlarda şampiyonlar getireceğiz. İlkadım’ın karakterinde zaten şampiyonluk var. Bunu da özellikle son yıllarda farklı dallarda elde edilen başarılardan görüyoruz” dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Tok, Badminton Sporcuları Mete Kaan Uçan, Serkan Uğurlu, Doğan Şimal Koçak ve ailelerine, antrenörleri Şaban Kırcalı, Yaşar Kaya, Yusuf Esendemir ve İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan’a ziyaretleri için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA




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