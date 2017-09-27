İlkadım madalyaya doymuyor

24-28 Ağustos tarihlerindenda U17 çift erkeklerde, Serkan Uğurlu İkinci oldular. 13 yaş kategorisinde ise Doğan Şimal Koçak tek ve çift bayanlarda ikinci, karışık çiftlerde üçüncü olan badminton sporcuları İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım’da şampiyon bir sporcunun çıkması bizler için gurur verici. Belediyemizin de tüm spor branşlarına destek vermesi ayrıca takdire şayan bir durum. İlkadım Belediyemizin spor kulübünden yetişmiş bir sporcumuz bizim göğsümüzü Avrupa’da şampiyon olarak kabarttı. Darısı diğer sporcularımızın başına. Bundan sonra elde edeceğimiz başarılarda sporcularımız kadar hocalarımızın da gayreti önemli. İnşallah onlarında gayretleri ile Ülkemize, Samsunumuza, İlçemize daha farklı branşlarda şampiyonlar getireceğiz. İlkadım’ın karakterinde zaten şampiyonluk var. Bunu da özellikle son yıllarda farklı dallarda elde edilen başarılardan görüyoruz” dedi.Ziyaret sonrası Başkan Tok, Badminton Sporcuları Mete Kaan Uçan, Serkan Uğurlu, Doğan Şimal Koçak ve ailelerine, antrenörleri Şaban Kırcalı, Yaşar Kaya, Yusuf Esendemir ve İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan’a ziyaretleri için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.