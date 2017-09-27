Hatay Medeniyetler Kupası’na 2 maçla devam edildi

Hatay’da bu yıl ilk kez düzenlenen Medeniyetler Kupası’na 2 maçla devam edildi.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nden 4 ekibin mücadele ettiği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bornova Beckerspor’u 76-62 yendi.Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, OGM Ormanspor’u 86-69 mağlup etti.Organizasyon, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.