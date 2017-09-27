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Göztepe’de hedef 5’te 5

Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdüren Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir’e de gözdağı verdi.

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Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdüren Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir’e de gözdağı verdi.

Teknik Direktör Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında 5’te 5 yapacaklarına inandığını kaydetti.

Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakaladıklarını anlatan Tuna, “Rakibimiz Başakşehir, hücum gücünü iyi kullanan, iyi oyun kurmayı becerebilen bir ekip. Bizim de oldukça karakterli ve disiplinli bir takımımız var. Sahada her maçı kazanabilecek güçteyiz. Başakşehir’i de yenip milli maç arasına motivasyonumuz yüksek şekilde girmeyi amaçlıyoruz. Milli arada eksiklerimizi kapatıp, daha iyi bir sürece girmiş olacağız” dedi.

 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
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01 Ekim 2017 Pazar

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    T.Konyaspor
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    Trabzonspor
  • Göztepe
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    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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