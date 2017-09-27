Galatasaray taraftarından büyük ilgi

sezon rekorunu Karabük maçında kırmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan mutlak galibiyet, hatta fark bekleyen Sarı-Kırmızılılar, biletlere yoğun ilgi gösteriyor.Kulüp yetkilileri, satışların yeni başlamasına rağmen şu ana kadar elde edilen geri dönüşten çok memnun. Eğer satışlar aynı şekilde devam ederse, maç günü tribünlere 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor.’ın kendi evinde oynadığı son lig maçında, Kasımpaşa’ya karşı da 50 bin kişi hedefi vardı, ancak stada 41 bin kişi gelmişti. Bu kez sezon rekorunun kırılması planlanıyor.Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 50 TL, 60 TL, 80 TL, 100 TL, 130 TL, 175 TL, 250 TL, 300 TL, 350 TL ve 400 TL arasında değişiyor. Galatasaray Yönetimi ayrıca maç günü yapılacak satışlarla birlikte GSStore’dan 5 milyon Lira civarında bir ciro beklentisi içinde.