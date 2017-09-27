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Galatasaray taraftarından büyük ilgi

Sarı-Kırmızılı futbolseverler, cumartesi günü oynanacak olan Karabük maçının biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Kulüp yetkilileri, satışların böyle devam etmesi halinde tribüne 50 bin kişi beklediklerini belirtiyor.

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Galatasaray sezon rekorunu Karabük maçında kırmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan mutlak galibiyet, hatta fark bekleyen Sarı-Kırmızılılar, biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Kulüp yetkilileri, satışların yeni başlamasına rağmen şu ana kadar elde edilen geri dönüşten çok memnun. Eğer satışlar aynı şekilde devam ederse, maç günü tribünlere 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Galatasaray’ın kendi evinde oynadığı son lig maçında, Kasımpaşa’ya karşı da 50 bin kişi hedefi vardı, ancak stada 41 bin kişi gelmişti. Bu kez sezon rekorunun kırılması planlanıyor.

5 milyon Lira ciro hedefi

Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 50 TL, 60 TL, 80 TL, 100 TL, 130 TL, 175 TL, 250 TL, 300 TL, 350 TL ve 400 TL arasında değişiyor. Galatasaray Yönetimi ayrıca maç günü yapılacak satışlarla birlikte GSStore’dan 5 milyon Lira civarında bir ciro beklentisi içinde.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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