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Galatasaray, Karabük'e bileniyor

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28 Eylül 2017, Perşembe 01:54

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Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, hücum aksiyonlarının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
 




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