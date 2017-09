Fikret Orman: O hakemi takip edeceğiz

"Beni en çok üzen yapılan muameledir"

İlişkili Haber

Beşiktaş hisseleri güne yükselişle başladı

"Şampiyonlar Ligi çok farklı"

"Fenerbahçeliler de memnun değil"

"Keita Türkiye'de o para eder mi?"

İlişkili Haber

Talisca: Umarım bonservisim alınır

"Arda olsaydı..."

"Türk futbolunu bu mu ileri götürecek!"

"70 yaşındaki yönetici bunu yapar mı?"

""Hak mahrumiyeti değil, men cezası"

İlişkili Haber

Beşiktaş - Leipzig maçında ekrana yansımayanlar

"O yan hakemi takip edeceğiz, günahtır"

"Quaresma'ya yakışmadı"

İlişkili Haber

Beşiktaş'ın zaferi için atılan 19 manşet!

başkanı'yla yapılan sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe asbaşkanı Mahmut Uslu'nun derbi sonrası Caner Erkin'le ilgili yaptığı açıklamaları isim vermeden eleştiren Orman, Fenerbhaçe'ye mağlup olmalarının faturasının sadece Ali Palabıyık'a kesilemeyeceğini ancak yan hakem Cem Satman'ın Karabükspor maçında da ciddi şekilde hatalı kararlar verdiğini ve Satman'ı bundan sonra takip edeceklerini söyledi.Anlaşmamızı yenilediğimiz için çok mutluyum. Biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de sürekli seyahat halindeyiz. Bizi her yerde otobüsleriyle karşılıyorlar. Bu bizim itibarımız için çok önemli ve çok doğru bir strateji... Bize güvendikleri için onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün de bizifinaline götürürler.Derbiden sonra oyuncularla çok fazla bir görüşme yapmadım. Sadece "Yorgunmusunuz, iyi misiniz?" dedim. Hocayla konuştum çünkü Şenol hocayla bizim diyaloğumuz ayrı bir seviyededir. Bizim açımızdan hayat devam ediyor. Bizi derbide en çok üzen maçı kaybetmemizden çok, oradaki ortam ve şahsım, yöneticilerim, hocam ve oyuncularıma yapılan muameledir. Beşiktaş, Fenerbahçe'yle 100 senedir maç yapıyor. Allah nasip ederse daha da fazla yapacak. Her maçı kazanacağız diye bir şey de yok. Ben o gözle bakıyorum.Ortada maç yapmaya gelen, inanlara bir oyun sunmaya gelen ve oyun kuralları içerisinde hareket etmeye gayretli olan bir maç vardı dün. Kurallar dışına çıkabilecek hiçbir şey yoktu. Kazanan da kaybeden de keyifli bir akşam geçirdiler. Şampiyonlar Ligi gibi marka değeri yüksek olan organizasyonlarda bunun tersinin olması imkansız zaten. Kurallar, çizgiler çok kesin ve nettir.Haftasonuna döndüğümüzde ise tam da bunun zıttı bir ortam vardı. Ortamı germek, bölmek, nefret empoze etmek vardı. Bunu hep beraber gördük. Ne Beşiktaşlılar ne sporseverler ve eminimki ne de Fenerbahçeliler memnun olmadı o akşamdan...Dünkü maça bakalım, Keita diye bir oyuncu var. Gelecek sezon için 80 milyon euroya satıldı. Bir diğer oyuncu 40 milyon euroya satılabilir. Bu oyuncular Türkiye'de oynasa bu paraları ederler mi? Etmezler. Çünkü marka değerin düşük... Aynı Keita Türkiye'de oynasa 15-16 milyon euro eder.Arda, Atletico Madrid'den Barcelona'ya müthiş bir rakamla gitti. Aynı Arda, o fiyatla Galatasaray'dan Barcelona'ya gidebilir miydi? Bizde soyunma odasında olanlar, koridorlarda olanlar, sporcularla ilgili verilen demeçler, bir yöneticinin bir başkanla ilgili imalı lafları İngiltere'de olabilir mi?Atatürk ne diyor, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyor. Bu kötülük tohumlarını atmanın ne faydası var bize? İkinci yarı da da aynı maç bizim stadımızda olacak. Biz de kötülük tohumlarını atsak marka değerimiz yine düşecek. Bu mu Türk futbolunu ileri götürecek?Genç bir yönetici yapsa, tamam dersin belki... 70 yaşındaki insanların bunu yapması doğru mu? Benim futbolcumun ailevi yaşamına girmesi doğru mu? Dünkü maçta herkes sevinç, alkışlama, tebrik etme... Bunları konuşuyor herkes... Derbiyle ilgili ise başka şeyler.Men edilsin insanlar. Hak mahrumiyeti veriyorsun da ne oluyor? Ülkede devlet daha ne yapsın. Statları yaptılar, vergileri düşürdüler. Üzüntüyle karşılıyorum sadece. Aynı üsluba girmem. İnşallah değişir. Söylüyorum bunlardan Fenerbahçe taraftarı a memnun değil. Sokkata görüyorum, söylüyorlar.İnsanların bir sürü derdi var. Maça niye geliyor? Güzel vakit geçirmek için... Tabii ki iş yerinde evde, arkadaşıyla dalga geçecek, takılacak ama yumruk yumruğa girmek, kavga etmek doğru değil.Bizim yapabileceğimiz şey pozitif kalmak. Bu yüzden Efendi Beşiktaş'ı çıkardık. Bunları önlemek için men cezası lazım. Yaptırımı ağır şeyler olması lazım. SPorun içinde olan kişilerin de iyiyi öne çıkarması lazım.Çok hakemle alakalı şeyler konuşuldu. Ben hakem yorumcusu değilim. Ali Palabıyık açısından da görmüyorum. Bu futbolun içerisinde olan herkes her şeyi görebilecek kapasitede... Ali Palabıyık gibi genç jhakemlerin kazanılmaya çalışılmasını destekliyorum. Bu insanları kazanmamız lazım. Hakemdir hata yapabilir. Fakat Karabük maçında aynı hakemler vardı. Golümüzü vermedi. Hakmeleri kazanalım edelim ama bu tür zor maçlara verirsek hakemleri daha çok kaybederiz. Yan hakemi artık takip edeceğiz. Bütün problemli kararların içerisinde var o. Gözüm onun üzerinde. Yazık Beşiktaş'a... Bir maçta daha kötü ne olabilir? Bariz gol... İptal ediyor. Penaltı? Verilmedi. Penaltıyla beraber kırmızı kart... Verilmedi. 3 kırmızı kart gördük, hocamızı da gönderdi. 'Daha ne olabilir?' diye düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe çok büyük bir camia... Beşiktaş'ı tabii ki yenebilir. Maçtan önce söyledim, "Fenerbahçe toparlar" dedim.Bu dakikadan sonra TFF'nin icraatını görmek istiyorum. Kendimizle ilgili hatalarımız varsa onları da konuşmamız lazım. Quaresma gibi bir oyuncunuz var. Ama o kırmızı kart yakışmadı. Bunu da söylüyorum. Hatta ilk pozisyonda kırmızı kart verbilir miydi? Verebilirdi. Kendimize de bakmamız lazım.