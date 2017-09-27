Fikret Orman: Çok zor bir ekibe karşı önemli bir galibiyet

Beşiktaş Başkanı, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Orman şunları söyledi:"Çok mutluyum açıkçası. Evlerinde seyreden, yurtdışında seyreden, Beşiktaş'a gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Maçı kazandık ve 2'de 2 yaptık. Bundan sonra Monaco maçı var. Oradan da puan ve puanlarla dönersek bir üst turu garantilemiş oluruz. Çok zor bir ekibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş tecrübeli bir takım. Maçı son dakikasına kadar böyle götürmesini bildi. Hedefimize doğru gidiyoruz. 12. adam görevini çok iyi yaptı. Onları tebrik ediyorum. Böyle bir camiaya başkanlık yaptığım ve böyle bir taraftara sahip olduğum için gurur duyuyorum."