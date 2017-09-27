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Fikret Orman: Çok zor bir ekibe karşı önemli bir galibiyet

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Orman şunları söyledi:

"Çok mutluyum açıkçası. Evlerinde seyreden, yurtdışında seyreden, Beşiktaş'a gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Maçı kazandık ve 2'de 2 yaptık. Bundan sonra Monaco maçı var. Oradan da puan ve puanlarla dönersek bir üst turu garantilemiş oluruz. Çok zor bir ekibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş tecrübeli bir takım. Maçı son dakikasına kadar böyle götürmesini bildi. Hedefimize doğru gidiyoruz. 12. adam görevini çok iyi yaptı. Onları tebrik ediyorum. Böyle bir camiaya başkanlık yaptığım ve böyle bir taraftara sahip olduğum için gurur duyuyorum."




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »