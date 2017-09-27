Fenerbahçeli futbolcu ve basketbolcu podyuma çıktı

Fenerbahçe'nin sahadaki profesyonelleri bugün podyuma davetliydi.Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed, Fenerbahçe resmi kıyafet sponsoru Kiğılı firmasının lansmanına katıldı. Nişantaşı'ndaki Room and Rumours'ta gerçekleştirilen lansmanda Kiğılı Kreatif Direktörü Sayit Çakıcı imzalı sınırları kaldıran tasarımlar ile yepyeni koleksiyon Fenerbahçe'nin sporcularıyla birlikte tanıtıldı.Fenerbahçeli oyuncular; katılımcılyarla sohbet edip, müzik dinleyip, sonrasında ise sarı-lacivertli kulübün futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyim sponsoru Kiğılı için podyuma çıkarak destek oldu ve fotoğraf çekiminde yer aldılar.DHA