Fenerbahçe'ye 60 milyon Dolar!

Fenerbahçe Kulübü, 60 milyon Dolarlık (214 milyon TL) kredi isteğinin, banka tarafından onaylandığını duyurdu.Sarı Lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.