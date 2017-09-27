Fenerbahçe'de yokluktan bolluğa!

Sezon başında alınan kötü sonuçlara rağmen ilerleyen haftalarda ısrarla toparlanacaklarını dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
haklı çıktı. Son 2 haftada Alanyaspor
ve Beşiktaş
’ı mağlup eden sarı-lacivertli takımda yapılan antrenmanların yanı sıra kadro kalitesi ve derinliğinin artması önemli etkenler oldu.
Göztepe
ile ilk hafta oynanan karşılaşmadan sonra yapılan transferler takıma ciddi katkı verdi. Janssen
’in beklenenden çok iyi performans sergilemesi, top tekniği yüksek Giuliano
’nun topsuz oyunda etkili olması, Neto
’nun takıma katılması ve son olarak Mehmet Ekici
’nin iyileşmesi takımın adeta çehresini değiştirdi.
Sturm Graz
, Vardar
ve Göztepe maçlarında kadro kurmakta zorlanan Aykut Kocaman’ı şimdi zor kararlar bekliyor. Skrtel
ve Dirar
’ın da iyileşmesiyle birlikte tam kadro halinde çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe’de birkaç isim dışında kimsenin forması garanti değil. Kocaman’ın elinde birbirine yakın iki 11 bulunuyor.
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İki farklı kadro
Beşiktaş derbisine Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali - Souza, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena ve Janssen 11 ile çıkan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların da iyileşmesi ile birlikte forma bekleyen birçok önemli isim söz konusu olacak. Derbide Mehmet Topal, Alper ve İsmail sonradan oyuna dahil olmuştu. Yedek soyunan Volkan Demirel, Soldado, Şener, Fernandao ve Aatıf şans bulamazken, Skrtel, Dirar ve Van Persie ise sakatlıkları yüzünden kadroda yer almamıştı.
Sakatların takıma dönmesiyle Fenerbahçe’de yaşanan forma rekabetinin bir seviye daha yükselmesi bekleniyor. Teknik heyet de birbirine yakın iki kadroya sahip olmak istiyor.
Kaynak: Skorer
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