Fenerbahçe'de yokluktan bolluğa!

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‘Acılardan ders çıkardık’

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‘Şimdi sıra Galatasaray’da’

Sezon başında alınan kötü sonuçlara rağmen ilerleyen haftalarda ısrarla toparlanacaklarını dile getirenhaklı çıktı. Son 2 haftadave’ı mağlup eden sarı-lacivertli takımda yapılan antrenmanların yanı sıra kadro kalitesi ve derinliğinin artması önemli etkenler oldu.ile ilk hafta oynanan karşılaşmadan sonra yapılan transferler takıma ciddi katkı verdi.’in beklenenden çok iyi performans sergilemesi, top tekniği yüksek’nun topsuz oyunda etkili olması,’nun takıma katılması ve son olarak’nin iyileşmesi takımın adeta çehresini değiştirdi.ve Göztepe maçlarında kadro kurmakta zorlanan Aykut Kocaman’ı şimdi zor kararlar bekliyor.ve’ın da iyileşmesiyle birlikte tam kadro halinde çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe’de birkaç isim dışında kimsenin forması garanti değil. Kocaman’ın elinde birbirine yakın iki 11 bulunuyor.Beşiktaş derbisine Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali - Souza, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena ve Janssen 11 ile çıkan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların da iyileşmesi ile birlikte forma bekleyen birçok önemli isim söz konusu olacak. Derbide Mehmet Topal, Alper ve İsmail sonradan oyuna dahil olmuştu. Yedek soyunan Volkan Demirel, Soldado, Şener, Fernandao ve Aatıf şans bulamazken, Skrtel, Dirar ve Van Persie ise sakatlıkları yüzünden kadroda yer almamıştı.Sakatların takıma dönmesiyle Fenerbahçe’de yaşanan forma rekabetinin bir seviye daha yükselmesi bekleniyor. Teknik heyet de birbirine yakın iki kadroya sahip olmak istiyor.Kaynak: Skorer