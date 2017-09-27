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Fenerbahçe'de yokluktan bolluğa!

Göztepe maçında kadro oluşturmakta zorlanan Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın elinde bugün birbirine yakın 2 ayrı 11 bulunuyor. Janssen, Luis Neto, Giuliano ve Mehmet Ekici’nin katılmasıyla çehresi değişen Fenerbahçe’de sakatların dönüşüyle rekabet daha da artacak.

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Sezon başında alınan kötü sonuçlara rağmen ilerleyen haftalarda ısrarla toparlanacaklarını dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman haklı çıktı. Son 2 haftada Alanyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup eden sarı-lacivertli takımda yapılan antrenmanların yanı sıra kadro kalitesi ve derinliğinin artması önemli etkenler oldu.

Göztepe ile ilk hafta oynanan karşılaşmadan sonra yapılan transferler takıma ciddi katkı verdi. Janssen’in beklenenden çok iyi performans sergilemesi, top tekniği yüksek Giuliano’nun topsuz oyunda etkili olması, Neto’nun takıma katılması ve son olarak Mehmet Ekici’nin iyileşmesi takımın adeta çehresini değiştirdi.

Sturm Graz, Vardar ve Göztepe maçlarında kadro kurmakta zorlanan Aykut Kocaman’ı şimdi zor kararlar bekliyor. Skrtel ve Dirar’ın da iyileşmesiyle birlikte tam kadro halinde çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe’de birkaç isim dışında kimsenin forması garanti değil. Kocaman’ın elinde birbirine yakın iki 11 bulunuyor.
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İki farklı kadro

Beşiktaş derbisine Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali - Souza, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena ve Janssen 11 ile çıkan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların da iyileşmesi ile birlikte forma bekleyen birçok önemli isim söz konusu olacak. Derbide Mehmet Topal, Alper ve İsmail sonradan oyuna dahil olmuştu. Yedek soyunan Volkan Demirel, Soldado, Şener, Fernandao ve Aatıf şans bulamazken, Skrtel, Dirar ve Van Persie ise sakatlıkları yüzünden kadroda yer almamıştı.

Sakatların takıma dönmesiyle Fenerbahçe’de yaşanan forma rekabetinin bir seviye daha yükselmesi bekleniyor. Teknik heyet de birbirine yakın iki kadroya sahip olmak istiyor.

Kaynak: Skorer
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    Fenerbahçe

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  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
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    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
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      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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