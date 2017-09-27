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Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını, 28 Eylül Perşembe günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak. 




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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30 Eylül 2017 Cumartesi

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01 Ekim 2017 Pazar

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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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