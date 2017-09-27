Feghouli’ye özel destek

’nin sakatlanmasıyla beraber ilk 11’e girmesi kesinleşenile hocası Tudor çok yakından ilgileniyor.Hırvat hoca, şu an takımın en çok kazanan ismi olan 27 yaşındaki futbolcudan cumartesi günü ekstra performans bekliyor.’nin basına kapalı idmanlardaki çift kale maçlarda çok iyi performans ortaya koyarak sürpriz gollere imza attığı öğrenildi.