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Feghouli’ye özel destek

Tolga Ciğerci’nin sakatlanmasıyla beraber ilk 11’e girmesi kesinleşen Sofiane Feghouli ile hocası Tudor çok yakından ilgileniyor.

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Tolga Ciğerci’nin sakatlanmasıyla beraber ilk 11’e girmesi kesinleşen Sofiane Feghouli ile hocası Tudor çok yakından ilgileniyor.

Hırvat hoca, şu an takımın en çok kazanan ismi olan 27 yaşındaki futbolcudan cumartesi günü ekstra performans bekliyor.

Feghouli’nin basına kapalı idmanlardaki çift kale maçlarda çok iyi performans ortaya koyarak sürpriz gollere imza attığı öğrenildi.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
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    Trabzonspor
  • Göztepe
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4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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