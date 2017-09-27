Esteban’a son şans

Alanyaspor maçında ilk golde büyük hata yapan ve sonrasında maça devam etmeyip ikinci yarıda yerini genç kaleci Uğurcan’a bırakan Esteban, zor günler geçiriyor.İki gündür idmanlara çıkmayan Kosta Rikalı file bekçisine dün de Ersun Yanal izin verirken, “Yarın (bugün) artık seni antrenmanda görmek istiyorum” dedi. Esteban çalışmaya yine katılmazsa, yönetim kurulu gereken hamleleri yapacak.