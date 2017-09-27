Erol Bedir’den Sumudica’ya övgü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un kulüp başkanı Erol Bedir, Rumen teknik direktörleri Marius Sumudica’nın kısa sürede hem takıma katkısı hem de oyuncularla diyaloğuyla lige renk kattığını söyledi.Ligde geride kalan 6 haftada 11 puanla 5. sırada yer alan Kayserispor’da takımın ve teknik heyetin performansı taraftarın yüzünü güldürdü. Lige 4-1’lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı.Kayseri ekibi, yeni teknik direktörü Sumudica yönetiminde, yenilenen kadrosuyla son 5 haftada yenilgi yüzü görmedi.Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birbirine denk oyunculardan oluşan yeni ve güçlü bir kadro kurduklarını belirtti.Teknik direktör ve futbolcu tercihlerinin son derece isabetli olduğunu lig başlayınca herkesin gördüğünü vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:"Geçen seneden kalan oyuncularımız, devre arası takviyelerimiz ve sezon başı yaptığımız transferlerle birbirine çok yakın oyuncu grubu oluşturduk. Eğer çok büyük bir kaza yaşamazsak kim oynarsa oynasın o bölgede aynı performansı gösterir diye düşünmüştük. Kaleci olayı buna en güzel örnek. Ligin ilk maçına hocamız Lung’la çıktı, sonra Muammer’le devam etti. Acaba Lung isabetli miydi değil miydi derken son üç maçlık performansı parmak ısırtıyor ve şu anda Romanya Milli Takımı’na çağrıldı. Hocamıza, ’Nereden geldi, kim bu?’ denirken, adamlığı, takıma katkısı ve oyuncular arasındaki diyaloğuyla biraz agresif olmasına rağmen lige iyi bir renk kattı. İnşallah uzun yıllar çalışırız."Sumudica yönetiminde iyi performans sergileyen 5 oyuncunun ülkelerinin milli takımlarına davet edildiğini dile getiren Bedir, "A Mili Milli Takım kadrosu açıklandığında davet alabilecek oyuncularımız var." dedi.Bedir, Sumudica’nın takıma önemli katkı sağladığının, oyuncuların performansından da anlaşılabileceğine işaret ederek, "Lung ve Sapunaru Romanya Milli Takımı’na çağrıldı. Bunların ikisi de son dönemde milli takıma alınmıyordu. Kucher, Ukrayna Milli Takımı’na davet edildi. Asamoah Gyan, sakatlık yaşadı ama o da milli takım kaptanı olarak davet aldı. Mendes de çağrıldı. İnşallah yerli oyuncularımız da açıklanır. Bu futbolcular, Kayserispor’daki performanslarıyla kendi ülkelerinin milli takımlarına da katkı sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Transfer döneminde adlarından söz ettiren kulüplerin başında geldiklerini, 26 kişilik futbolcu kadrosunun hepsinin de ilk 11’de forma giyecek kalitede olduğunu belirten Bedir, şöyle konuştu:"Göztepe maçında ’7 yerli oyuncuyla oynadık’ diye beyanat vermiştim. Hemen birileri çıktı ’7 yerliyle çıkacaktınız 14 yabancıyı niye aldınız?’ dedi. Ondan sonraki hafta çıktım ’Geçen seneden kalan 6 oyuncuyla sahaya çıktık’ dedim. O zaman da bu kadar transfere gerek olmadığını söylediler. Biz her hafta değişik istatistikler verdik ve takımımızın kalitesini anlatmaya çalıştık."