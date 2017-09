Eray Balcı'nın Elazığ at yarış tahminleri

27 Eylül Çarşamba. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Seri stiliyle bilinen BEYZAM beş ay aradan sonra iki yarış görmenin avantajıyla 1200 mesafesini bulduğu koşuyu bir solukta bitirebilir. Yakın zamanda el değiştiren isimlerden biri olup yavaş yavaş form tutan SASPUNAS aleyhine bir mesafe olan 1800 mesafesinde elde ettiği dördüncülük sonrası bu kez daha yatkın olduğu mesafeye dönen MY TITANIUM ve gerek anne gerekse baba kan hattıyla tam da bu mesafelerin atı olan FAIR GIRL Elazığ’da altılı ganyanın başlangıç ayağında ön planda şans vereceğim isimlerdir. 3 yaşlı İngiliz kısraklarının sahne alacağı bu koşuda; GÜLŞİLAN, SARA CANDAL ve AMARİ sürprizde değerlendirilmelidir.Muhtemelen çok yüksek tempolu gidecek olan yarış gidişatında sonlarda yapacağı etkili ataklarla sonuca ulaşmasını beklediğim ŞÜKRANINOĞLU favorimdir. Dilinden en iyi anlayan jokeyi H.Polan nezaretinde daha önce dört kez kazanmayı başarmış OYTUNTAY arka arkaya kazandığı yarışlar sonrası favorime en ciddi rakip olur. Son yarışını çok beğendiğim CESARET ve tıpkı baba Ateştopu gibi hep iyi koşup çok zor kazanan KORATEŞ geniş planda şans verilmesi gereken isimlerdir.Son yarış performansını yinelerse AKOĞUZ yarış hayatı süresince daha etkili yarışlar koştuğuna inandığım mesafede kazanan safkan olur. Artık kondisyon açığını tamamen gideren GELEN DOST yazarak Y-2 Aprantilerine mahsus koşuyu geçebiliriz. Bu koşuyu rahat izlemek isteyen dostlarımız; SIRKAYA ve DALLICALI ikilisini kuponlara ilave edebilirler.Serseri gibi kalite safkanın anne kardeşi olan BALAHATUN iki aya yakın bir zamandır start almıyor olmasına rağmen mesafenin 1200 olmasının avantajıyla çıkacağı pistten birincilikle ayrılmasını beklediğim taya ilk şansı veriyorum. Raskipler ise; SPARTAN BEAUTY, TEXAS ZELDA ve ARASIM olur.Zeus ve Broken Arrow gibi yarışa tempo vermeyi seven iki baskın karakterin olduğu bu koşuda muhtemelen çok sert bir tempo olacaktır. Olası bu yüksek tempo ise bu gibi gidişatları çok seven ZAHAN’ı yarışın en şanslı safkanı kılıyor. Grubun en ağır sıkletli safkanı olsa da son metrelerde yapacağı bitirici sprinti ile bütün rakiplerini bastırıp kazanması beklediğim bu ismi günün limanı olarak öneriyorum.Altılı ganyanın kapanış ayağını oluşturan Şartlı-4 koşuda; uzayan her mesafede çok daha etkili olacak yavrular vereceğine inandığım Özhaber’in temsilcisi ÖZÇOCUK birinciliğin en güçlü adayıdır. Altılı ganyan kuponlarını son ayağa taşımak isteyen kuponlar bu ismi risk edebilirler. Favorinin beklentilerimi karşılayamaması halinde ise; CONİLEŞ, DİŞİBUSEFAL, JÜPİTER, ASTERİKS ve TUMBULKAVÇİNOĞLU girer.9-7-6-3-4-1-2///4-7-8-3///2-8-4-1///5-7-8-1///2///9-6-1-4-2-10