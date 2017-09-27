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Elde var 12.5 milyon TL

Beşiktaş, Porto’nun ardından Leipzig’i de yıktı ve 1.5 milyon Euro daha galibiyet primi kazandı. Toplamda 3 milyon Euro yani 12.5 milyon TL’nin sahibi olan Kartal, bu rakamı katlayabilir.

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Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalan takımlar 12 milyon Euro ayak bastı parası alırken, Beşiktaş bu alanda ülkemizdeki tek temsilci olduğu için 22 milyon Euro’luk yayın gelirinin de sahibi. Kartal maç kazandıkça bu müthiş geliri daha da artırıyor. Porto galibiyetinin ardından 1.5 milyon Euro’luk primin sahibi olan Siyah-Beyazlılar, dün yine 1.5 milyon Euro kazandı.
Sadece maç kazanarak 12.5 milyon TL’lik gelir elde eden Kara Kartal, puan topladıkça bu rakamı katlayabilir. Öte yandan gruptan çıkması halinde de UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takımlar 5.5 milyon Euro veriyor.

Geçen seneyi geçti

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nden 34 milyon Euro’luk geliri kasasına koyan Beşiktaş, bu sezon şimdiden 40 milyon Euro barajına yaklaştı. Bundaki en büyük etken, naklen yayın havuzundan
gelen rakamın önceki yıllara göre artış göstermesi.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »