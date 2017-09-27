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Düzce Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımları lige hazır

Hafta sonu başlayacak olan Türkiye Basketbol ve Voleybol lig maçları için Düzce Belediyespor hazırlıklarını tamamladı.

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Düzce Belediyespor Voleybol takımı sezonun ilk maçını kendi salon ve seyircisi önünde yapacak. Basketbol takımı ise ilk maçı için deplasmana gidecek.

Türkiye Basketbol ve Voleybol 2017-2018 lig sezonu bu hafta yapılacak olan maçlarla başlayacak. Her iki branşta birinci ligde mücadele edecek olan Düzce Belediyespor Voleybol maçını içeride, Basketbol maçını ise deplasmanda oynayacak.

Düzce Belediyespor Voleybol takımı 30 Eylül tarihindeki ilk maçta 18 Temmuz spor salonunda Altekma ile karşılaşacak. Basketbol takımı ise yine aynı tarihte yapılacak olan sezonun ilk maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynayacak. Basketbol takımı antrenörü Faruk Beşok ile Voleybol takımı antrenörü Şevket Gökhan Öztürk yaptıkları ortak açıklamada lige hazır olduklarını belirttiler.

İHA




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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