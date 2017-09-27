Düzce Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımları lige hazır

Voleybol takımı sezonun ilk maçını kendi salon ve seyircisi önünde yapacak. Basketbol takımı ise ilk maçı için deplasmana gidecek.Türkiye Basketbol ve Voleybol 2017-2018 lig sezonu bu hafta yapılacak olan maçlarla başlayacak. Her iki branşta birinci ligde mücadele edecek olan Düzce Belediyespor Voleybol maçını içeride, Basketbol maçını ise deplasmanda oynayacak.Düzce Belediyespor Voleybol takımı 30 Eylül tarihindeki ilk maçta 18 Temmuz spor salonunda Altekma ile karşılaşacak. Basketbol takımı ise yine aynı tarihte yapılacak olan sezonun ilk maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynayacak. Basketbol takımı antrenörü Faruk Beşok ile Voleybol takımı antrenörü Şevket Gökhan Öztürk yaptıkları ortak açıklamada lige hazır olduklarını belirttiler.