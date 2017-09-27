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Devler Ligi’nde hakem skandalı

Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın ilk maçları geride kalırken, favori olan takımlar sürprize izin vermedi. Gecenin mücadelesinde Real Madrid, Dortmund’u 3-1’lik skorla geçerken karşılaşmanın hakemi Kuipers skandal kararıyla maça damgasını vurdu.

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Temsilcimiz Beşiktaş’ın, Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği Devler Ligi’nde 2. hafta maçları tamamlandı. H Grubu’nda oynanan gecenin maçında İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda Nuri Şahin’li, Ömer Toprak’lı Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup etti. Ancak nefes kesen mücadeleye hakem Björn Kuipers’in kararları damgasını vurdu. Hollandalı hakem, 14’te kale çizgisinde Sergio Ramos’un topu elle uzaklaştırmasını görmedi ve devam kararı verdi. Gruptaki diğer karşılaşmada Tottenham, deplasmanda zayıf rakibi APOEL’i 3-0’lık skorla geçti.

Liverpool’dan ilginç istatistik

Başakşehir’i eleyerek gruplara kalan Sevilla, Ben Yedder’in hat-trick yaptığı karşılaşmada Maribor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Sevilla teknik direktörü Berizzo, “Ben Yedder bugün (önceki gün) mükemmel oynadı” derken, Maribor’un hocası Milanic, “Konstrasyonumuzu kaybedince sonuç kaçınılmaz oldu” yorumunu yaptı. Spartak Moskova ile 1-1 berabere kalan Liverpool ise ilginç bir istatistiğe imza attı. İngiliz ekibi, son 6 karşılaşmasında toplamda rakip kaleye 126 şut gönderirken, sadece 7 kez ağları havalandırabildi. Çıktığı son 4 maçta 20 gol atan ve gol yemeyen Manchester City, F Grubu’nda Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Napoli ise Feyenoord’u 3-1’le geçti ve puanla tanıştı.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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