Devler Ligi’nde hakem skandalı

Temsilcimiz Beşiktaş’ın, Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği Devler Ligi’nde 2. hafta maçları tamamlandı. H Grubu’nda oynanan gecenin maçında İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda Nuri Şahin’li, Ömer Toprak’lı Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup etti. Ancak nefes kesen mücadeleye hakem Björn Kuipers’in kararları damgasını vurdu. Hollandalı hakem, 14’te kale çizgisinde Sergio Ramos’un topu elle uzaklaştırmasını görmedi ve devam kararı verdi. Gruptaki diğer karşılaşmada Tottenham, deplasmanda zayıf rakibi APOEL’i 3-0’lık skorla geçti.Başakşehir’i eleyerek gruplara kalan Sevilla, Ben Yedder’in hat-trick yaptığı karşılaşmada Maribor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Sevilla teknik direktörü Berizzo, “Ben Yedder bugün (önceki gün) mükemmel oynadı” derken, Maribor’un hocası Milanic, “Konstrasyonumuzu kaybedince sonuç kaçınılmaz oldu” yorumunu yaptı. Spartak Moskova ile 1-1 berabere kalan Liverpool ise ilginç bir istatistiğe imza attı. İngiliz ekibi, son 6 karşılaşmasında toplamda rakip kaleye 126 şut gönderirken, sadece 7 kez ağları havalandırabildi. Çıktığı son 4 maçta 20 gol atan ve gol yemeyen Manchester City, F Grubu’nda Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Napoli ise Feyenoord’u 3-1’le geçti ve puanla tanıştı.