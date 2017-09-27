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Dev finalin biletleri satışta

4 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nin biletleri, Biletix.com'dan satışa sunuldu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu, görkemli bir finalle açılıyor. BSL ve Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ve Türkiye Kupası Şampiyonu Banvit'in kozlarını paylaşacağı 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. 

Geçen sezon Euroleague Kupası'nı müzesine götürerek Türk basketbol tarihinin en önemli başarılarından birini elde eden, ligin Play-Off Final Serisi’nde de Beşiktaş Sompo Japan'ı 4-0’lık seri sonrasında mağlup ederek lig şampiyonluğuna ulaşarak tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakan Fenerbahçe Doğuş dev finalde yeni sezona kupayla ‘merhaba’ demek için forma terletecek. 

Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit ise, Türkiye Kupası’nı kaldırdığı Ankara Spor Salonu'nda ikinci kez kupa kaldırmak istiyor. Kadrosunda Avrupa Şampiyonu Slovenya’dan Gasper Vidmar’ı bulunduran Banvit’in yanı sıra Jason Thompson, Brad Wanamaker, Nicolo Melli gibi transferleriyle yeni sezonda da tüm kulvarlara meydan okumaya hazırlanan Fenerbahçe Doğuş da Ankara’daki finalde bu kupayı 8. kez müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Müsabakası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen yıl yine Ankara’da yapılan final müsabakasında Fenerbahçe, Anadolu Efes’i 77-69 yenerek kupanın son şampiyonu unvanına erişmişti.

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'ne bilet almak için buraya tıklayın.
 




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  • Osmanlıspor FK
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    Bursaspor
  • Galatasaray
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    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

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    Trabzonspor
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      -  
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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