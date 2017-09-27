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‘Daha iyi motivasyon olamaz’

Takımı en yakından takip eden ve Başkan Muharrem Usta’nın en yakın çalışma arkadaşı olan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Beşiktaş mücadelesine dair iddialı konuştu: “Herkes sorumluluğunu biliyor. Derbi başka olacak inanıyorum.”

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Takımı en yakından takip eden ve Başkan Muharrem Usta’nın en yakın çalışma arkadaşı olan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Beşiktaş mücadelesine dair iddialı konuştu: “Herkes sorumluluğunu biliyor. Derbi başka olacak inanıyorum.”

Trabzonspor Yönetimi’nin şehirdeki en yetkili ismi, Başkan Muharrem Usta’nın sağ kolu durumundaki Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kritik Beşiktaş deplasmanı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. 3-0’dan 4-3’e gelen ve kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin şokunu üzerlerinden tamamen attıklarını söyleyen Bordo-Mavililer’in etkili ismi, FANATİK’e İstanbul çıkarmasına dair beklentilerini aktardı.

Gereken dersin alındığını ifade eden Ahmet Çubukçu, özetle şu ifadeleri kullandı: “Elbette bir şok yaşandı. Bunu saklamak, olmamış gibi davranmak mümkün değil. Ancak aştığımızı, takımın tamamen toparlendiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim...”

‘Rüzgar tersine dönecek’

“Oyuncularımızın tamamı sorumluluğunun bilincinde. Herkes Ersun Hoca’nın sahaya süreceği kadroda kendine yer bulabilmek adına inanılmaz bir çaba harcıyor. Derbilerin, büyük maçların atmosferi her zaman farklıdır. Pazar günü de farklı ve bizim için rüzgarı tersine çevirme adına değerli bir 90 dakikaya çıkacağız. Futbolcularımız adına Beşiktaş ile karşılaşacak olmaktan daha iyi bir motivasyon olamaz. Taraftarımız, İstanbul’daki maçta bambaşka bir Trabzonspor izleyecek.”

 




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
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  • Osmanlıspor FK
      -  
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  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

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    T.Konyaspor
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2 Beşiktaş 6 13
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4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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