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CSKA Moskova-Manchester United maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rus temsilcisi CSKA Moskova, kendi sahasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 4-1'lik skorla kazandı.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rus temsilcisi CSKA Moskova, kendi sahasında Mourinho'lu Manchester United'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan taraf ManU oldu. 4. dakikada Lukaku takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşamda dakikalar 19'u gösterdiğinde Martial penaltıdan bulduğu golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının sonucunu tayin eden golü 27'de yeniden Lukaku kaydetti ve Kırmızı Şeytanlar soyunma odasına 3-0'lık avantajla gitti. 2. yarıda daha rahat bir görüntü sergileyen ManU, 57'de Mkhitaryan ile 4-0'ı yakaladı.

CSKA Moskova güçlü rakibi karşısında direnemedi ve tek golünü 90'da Kuchaev ile buldu. Mücadelede başka gol olmayınca 4-1'lik ManU zaferi ile sona erdi.

Alınan bu sonuçla United, puanını 6'ya yükseltti. CSKA ise 3 puanda kaldıç




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