Kara Kartal’ın milli yıldızı Cenk Tosun, Beşiktaş’ın önceki akşam RB Leipzig’i 2-0’lık skorla geçtiği mücadeleye 1 asistlik katkıda bulunmuştu. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 8 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, yıldızını parlatmaya devam ediyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Crystal Palace’ın takibinde olan milli yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.Performansıyla ilgili olarak konuşan Tosun, “Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi bir başlangıca imza attık. Ekip olarak çok iyi çalışıyoruz ve çok emek sarf ediyoruz. Hocamız Şenol Güneş’le birlikte yolumuza kazanarak devam edeceğimize inanıyoruz. Taraftarımıza, müthiş desteği sebebiyle teşekkür ediyorum” yorumunda bulundu.