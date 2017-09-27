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‘Çok iyi çalışıyoruz’

Kartal’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, “Ekip olarak çok iyi çalışıyoruz ve çok emek sarf ediyoruz. Hocamız Şenol Güneş’le birlikte yolumuza kazanarak devam edeceğimize inanıyoruz” dedi

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Kara Kartal’ın milli yıldızı Cenk Tosun, Beşiktaş’ın önceki akşam RB Leipzig’i 2-0’lık skorla geçtiği mücadeleye 1 asistlik katkıda bulunmuştu. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 8 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, yıldızını parlatmaya devam ediyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Crystal Palace’ın takibinde olan milli yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

‘Taraftara teşekkürler’

Performansıyla ilgili olarak konuşan Tosun, “Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi bir başlangıca imza attık. Ekip olarak çok iyi çalışıyoruz ve çok emek sarf ediyoruz. Hocamız Şenol Güneş’le birlikte yolumuza kazanarak devam edeceğimize inanıyoruz. Taraftarımıza, müthiş desteği sebebiyle teşekkür ediyorum” yorumunda bulundu.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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