Cenk Tosun: Çok sevinçliyim

Şampiyonlar Ligi’ne Porto’yu Portekiz’de parçalayarak başlayan Beşiktaş, grubun ikinci maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek grupta liderliğini sürdürdü. Grup lideri Beşiktaş, en yakın takipçisi Porto ile olan puan farkını 3'e çıkardı.Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Cenk Tosun, "Güzel bir maç oldu. Çok koştum, çok çalıştım. Galip geldiğimiz için çok sevinçliyim." açıklamalarında bulundu.