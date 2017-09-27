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Cenk Tosun: Çok sevinçliyim

Beşiktaş'ın son dönemde en formda isimlerinden biri olan Cenk Tosun, Leipzig maçından sonra galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi’ne Porto’yu Portekiz’de parçalayarak başlayan Beşiktaş, grubun ikinci maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek grupta liderliğini sürdürdü. Grup lideri Beşiktaş, en yakın takipçisi Porto ile olan puan farkını 3'e çıkardı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Cenk Tosun, "Güzel bir maç oldu. Çok koştum, çok çalıştım. Galip geldiğimiz için çok sevinçliyim." açıklamalarında bulundu.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »