Carlos Delfino, Euroleague’e dönüyor

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, NBA kariyeri sonrası üst düzey basketboldan uzun bir süre uzak kalmıştı.Geride bıraktığımız sezon Baskonia ile antrenmanlara çıkan, transfer görüşmeleri yapan Delfino’nun durumu resmiyete kavuşmamıştı.Bu sezon koç olarak takımın başına Delfino’nun milli takımda oyunculuk dönemindeki arkadaşı’yi getiren Baskonia, bu kez yeni sezon öncesi Delfino ile anlaşmaya başardı.THY Euroleague’de mücadele etmeye hazırlanan Delfino, eğer bunu başarırsa 13 yıl sonra organizasyona geri dönmüş olacak.Arjantinli oyuncu en son 2004 yılında Euroleague’in final karşılaşmasındaformasıyla Maccabi Elite’e karşı forma giymişti.