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Carlos Delfino, Euroleague’e dönüyor

Arjantin’de altın jenerasyonun dikkat çekici isimlerinden Carlos Delfino, Baskonia formasıyla 13 yıl sonra Euroleague’e dönmeye hazırlanıyor.

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35 yaşındaki Arjantinli oyuncu Carlos Delfino, NBA kariyeri sonrası üst düzey basketboldan uzun bir süre uzak kalmıştı.
 
Geride bıraktığımız sezon Baskonia ile antrenmanlara çıkan, transfer görüşmeleri yapan Delfino’nun durumu resmiyete kavuşmamıştı.
 
Bu sezon koç olarak takımın başına Delfino’nun milli takımda oyunculuk dönemindeki arkadaşı Pablo Prigioni’yi getiren Baskonia, bu kez yeni sezon öncesi Delfino ile anlaşmaya başardı.
 
THY Euroleague’de mücadele etmeye hazırlanan Delfino, eğer bunu başarırsa 13 yıl sonra organizasyona geri dönmüş olacak.
 
Arjantinli oyuncu en son 2004 yılında Euroleague’in final karşılaşmasında Skipper Bologna formasıyla Maccabi Elite’e karşı forma giymişti.
 




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