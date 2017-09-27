Bursaspor-FC Saburtalo: 0-1

UEFA Youth League karşılaşmasında Bursaspor U 19 Takımı, sahasında ağırladığı Gürcistan’ın FC Saburtalo takımına 1-0 mağlup oldu.26'ncı dakikada Gürcistan temsilcisi, ceza sahası içerisine doğru atılan topta Tsotne Kapanadze'nin vuruşuyla öne geçti: 0-136’ncı dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortaya Mete Sevinç vuruşunu yaptı fakat top az farkla dışarı gitti.70'inci dakikada Bursaspor'un atağında Ç.Yağız Yasak’ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökalp Kahya şutunu çekti top kaleciden tekrar oyuna döndü.90+4’üncü dakikada Bursaspor, gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Çağrı Yağız Yasak şutunu çekti fakat top üst direkten dışarı çıktı.Karşılaşma Gürcistan temsilcisi FC Saburtalo'nun 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.: Büyükşehir Belediye Stadyumu: Furkat Atazhanov (xx), Samat Tergeussizov (xx), Sergey Kalachyov (xx): M.Ataberk Dadakdeniz (xx(, Burak Kapacak (x), A.Emre Gönüllü (xx), A.Furkan Özcan (x), Mete Sevinç (x), Burak Kara x (66’Batuhan Tuncay), Hazarhan Karaca (x) (46’Ç.Yağız Yasak), Ramazan Keskin (x), Gökalp Kahya (xx), Berk Akgönül (x) (87’ Hürrem Akkuş ?), Çağatay Yılmaz (x);: Deniz Aydın, Aydoğan Karaca, Bilal Yıldırım, Enes Kayar, Batuhan Tunçay, Ç.Yağız Yasak, Hürrem AkkuşGoga Naskidashvili (xx), Nikoloz Mali (xx), Andria Purtseladze (xxx), Jemali-Giorgi Jinjolava (xx), Giorgi Guliashvili (xx) (Dk. 72 Irakli Javakhishvili xx), Giorgi Kokhreidze (xx), Giorgi Ivaniadze (xx) (Dk. 69 Beqa Buighlishvili xx), Luka Lakvekheliani (xx) (Dk. 82 Zurab Matozashvili xx), Toma Khubashvili (xxx), Tsotne Chotalishvili (xx), Tsotne Kapanadze (x): Tornike Megrelishvili, Beqa Buighlishvili, Sandro Chanturishvili, Nika Toklikishvili, Shota Nonikashvili, Irakli Javakhishvili, Zurab Matozashvili,: Dk. 26 Tsotne Kapanadze (FC Saburtalo)Dk. 78 Gökalp Kahya (Bursaspor) - Dk.15 Toma Khubashvili, Dk. 35 Nikoloz Mali, Dk.36 Goga Naskidashvili, Dk. 45+1 Giorgi Kokhreidze, Dk. 54 Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Saburtalo)