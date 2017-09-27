Bursaspor’da tek eksik Batalla

Bursaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını kaptan Batalla’dan yoksun olarak sürdürdü.Sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla’nın dışında Bursaspor tam kadro olarak antrenman yaptı.Paul Le Guen’in Kayserispor’a karşı Batalla’nın oynamama ihtimaline karşın Yusuf Erdoğan ve Cristobal Jorquera’yı hazırladığı öğrenildi.