Bu yaz 25 bin kişi su parkını tercih etti

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bölgenin en temiz havuzu olduğu da tescillenen Mezitli Belediyesi Su Parkı, sıcaktan bunalan vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu.10 Haziran – 10 Eylül 2017 tarihleri arasında haftanın 6 günü açık olan Mezitli Belediyesi Su Parkı’na bu yıl yaklaşık 23 bin kişi girdi. 2 bine yakın engelli, şehit ve gazi yakınının da ücretsiz olarak kullandığı Su Parkı içerisinde bulunan Su Kafe de vatandaşların uğrak noktası oldu. Mezitli Belediyesi tarafından işletilen ve leziz tatların yanı sıra uygun fiyatları ile tercih edilen Su Kafe’den, bin 500 kişi yararlandı.Cumartesi ve Pazar günleri ailelere özel olarak hizmet verilen Su Parkı, Pazartesi günleri ise tamamen boşaltılarak temizlenen bölgede ki tek havuz olma özelliğini de taşıyor. Engellilere özel düzenlemelerin yapıldığı havuz ve çevresi güvenlik önlemleriyle de dikkat çekti. 2 güvenlik kamerası ve 14 sabit kamerayla sürekli olarak denetleniyor. Mezitli Belediyesi Su Parkı toplam 16 personel ile hizmet verdi.Vatandaşa verilen hizmetlerde sağlıklı ve güvenli olmasını en önemli koşul olarak belirlediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için Su Parkımızda her türlü düzenlemeyi yaptık. Bu nedenle yaz sıcaklarında 80 gün gibi kısa bir sürede 23 bin kişi gelerek Su Parkımızı tercih etti. Buna Gazi ve şehit yakınlarını, engellileri de eklediğimizde çok daha yüksek bir rakama ulaşıldığı görülüyor. Halkımızın bu denli Su Parkı’nı tercih etmesi bizleri de mutlu ediyor. Bu durum Parkımızın temizliğine ve hijyenine gösterilen güveni yansıtmaktadır” dedi.Su Parkı’nda özellikle engellilere yönelik düzenlemelerin büyük beğeni topladığını ifade eden Başkan Tarhan, “Vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği nezih bir ortam hazırladık.Tesisimizden ücretsiz olarak yararlanan engellilerimize yönelik yaptığımız özel düzenlemelerde çok tercih edilmemizin ana nedenlerinden birisi oldu. Tüm vatandaşlarımıza bizlere verdikleri destek ve güven nedeniyle teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.