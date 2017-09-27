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Braga-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ludogorets’i elinden kaçıran Başakşehir, deplasmanda Braga’yı yıkmaya çalışacak. Temsilcimiz saat 22.05’te Avrupa’daki ilk dış saha galibiyeti için sahada olacak.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Portekiz’in Braga takımına konuk olacak Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.  Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Brugge karşısında ikinci maçta, 2-0’lık skorla elde etti. Braga Stadı’nda TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadele Tivibu 2'den canlı yayınlanacak.

Abdullah Avcı: Kazanıp döneceğiz

Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Bizim için zor bir maç. Ancak bu seviyeler için yeterli tecrübeye sahip oyunculardan kurulu bir takımız. Kulüp olarak da oynadığımız her maç bize bunu kazandırıyor. Bu tecrübelerimizle Braga deplasmanından galibiyetle ayrılıp dönmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Adebayor kadroda yok

Başakşehir’de tedavisi süren Togolu yıldız Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor. Turuncu-Lacivertli takımın, Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, Gençlerbirliği ile yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı. Abdullah Avcı’nın, Adebayor’un yokluğunda Mevlüt’e şans vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Braga:
Lima
Golano
Rosic
Silva
Sequeira
Esgaio
Danilo
Vukcevic
Teixeira
Sousa
Paulinho
T.D.: Abel Ferreira

Başakşehir:
Volkan
Caicara
Attamah
Epureanu
Clichy
Emre
Mahmut
Mossoro
Elia
Visca
Mevlüt
T.D.: Abdullah Avcı





 




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29 Eylül 2017 Cuma

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    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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