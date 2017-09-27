Braga-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Portekiz’in Braga takımına konuk olacak Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Brugge karşısında ikinci maçta, 2-0’lık skorla elde etti. Braga Stadı’nda TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadele Tivibu 2'den canlı yayınlanacak.Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Bizim için zor bir maç. Ancak bu seviyeler için yeterli tecrübeye sahip oyunculardan kurulu bir takımız. Kulüp olarak da oynadığımız her maç bize bunu kazandırıyor. Bu tecrübelerimizle Braga deplasmanından galibiyetle ayrılıp dönmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.Başakşehir’de tedavisi süren Togolu yıldız Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor. Turuncu-Lacivertli takımın, Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, Gençlerbirliği ile yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı. Abdullah Avcı’nın, Adebayor’un yokluğunda Mevlüt’e şans vermesi bekleniyor.LimaGolanoRosicSilvaSequeiraEsgaioDaniloVukcevicTeixeiraSousaPaulinhoVolkanCaicaraAttamahEpureanuClichyEmreMahmutMossoroEliaViscaMevlüt