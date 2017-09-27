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Boksör Bera Doğan Kılıç: Avrupa’dan da altın madalya ile döneceğim

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen, İstanbul’un ev sahipliğinde Bağcılar Olimpik Spor Salonunda gerçekleştirilen ‘Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda 69 kiloda altın madalya sahibi olan Kütahyalı sporcu Bera Doğan Kılıç, Vali Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti.

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Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’yı ve Türkiye’yi temsilen gittiği boks turnuvasından altın madalyayla dönen Bera Doğan Kılıç’ı tebrik ederek madalyasını takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen de yer aldı. Ölçen, 69 kiloda altın madalya sahibi olan Kütahyalı sporcu Bera Doğan Kılıç’ın 1 ay sonra ‘Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğini paylaştı.Kılıç, "Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya alacağım" dedi.

Sporcuların geleceğe dair planlarını şimdiden yapması gerektiğine dikkat çeken Vali Hamdi Nayir, “Yalnızca sporculuk kısmı değil, geleceğe ait antrenörlük kısmı, bu işe yön verecek kısmı da düşünülerek yola çıkılsın. “Ben çok iyi bir sporcuyum, spor hayatım bittiğinde antrenörlük yaparım, işin idarecilik kısmını, kalemi alır bu işin hikayesini, mantığını yazarım” diye düşünmek lazım. Eğer bir hayat tarzı olarak bu belirlenecekse bunlara dikkat etmek lazım. Şimdiden onlara dikkat etmek, onların planlarını yapmak lazım. O günler çok uzak günler değil, birden çıkıp geliyor önümüze. Bu başarıyı sürdürmenin yollarını arayın, sporu fiili yapabileceğiniz mevsiminizin geçtiğinde ne yapacaklarınızı da hesap edin, antrenörlüğü, işin idari boyutunu, yazma boyutunu da düşünün. Çünkü bugünkü dünyamızda bunlara çok büyük ihtiyaç var. Sizlerin bu işin çekirdeğinden yetişip, geleceğe ait böyle bir hazırlık içerisinde olmanız, yeni yetişeceklere de bir yol gösterici olmanız lazım” diye konuştu.

İHA




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