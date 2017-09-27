Bodrum Briç Kulübünden Başkan Kocadon’a ziyaret

ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretteile ilgili bilgi verirken Başkan Kocadon'a teşekkür etti.Bodrum Briç İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Eken, Bodrum Briç Kulübü'nün Türkiye'nin en eski kulüplerden biri olduğunu belirterek "23 senedir faaliyet gösteriyoruz, Türkiye’nin her tarafında bilinen bir kulüp haline geldik. Son 5 senedir de briç turnuvaları düzenliyoruz. Turnuvaya Türkiye’nin bütün briç ustalarının yanı sıra çeşitli ülkelerden briççiler de katılıyor. Bu sene de Amerika, Bulgaristan, İsrail, Yunanistan ve İtalya’dan önemli briççiler katılacaklar. Bodrum Belediyesi de sağ olsunlar başkanımızın inisiyatifi ile 5 senedir bize sponsorluk yapıyorlar. Belediyenin bize katkılarını çok takdir ediyoruz ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Blue Bay Hotel destekleriyle düzenlenecek olan 5. Bodrum Briç Festivali, 28 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Yasmin Bodrum Resort Otel’de yapılacak.