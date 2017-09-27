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Beşiktaşlı futbolculara 6 milyon TL prim!

Porto ve Leipzig galibiyetleri sonrası, kulübün elde ettiği 12 milyon TL'lik gelirin yarısı futbolculara dağıtılacak.

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Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto ve RB Leipzig galibiyetleri sonrasında kasasını doldurmuştu. 2 zafer sonrasında 3 milyon Euro’luk (12 milyon TL) zafer primini almaya hak kazanan Beşiktaş’ta yönetim, söz verdiği gibi bu paranın yarısını oyunculara prim olarak dağıtacak.

Hisseler de uçtu

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Leipzig’i 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın hisseleri dün güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL’den başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37 değer kaybıyla 2,69 TL’den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL’den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL’den alıcı buluyor.




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »