Beşiktaşlı futbolculara 6 milyon TL prim!

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto ve RB Leipzig galibiyetleri sonrasında kasasını doldurmuştu. 2 zafer sonrasında 3 milyon Euro’luk (12 milyon TL) zafer primini almaya hak kazanan Beşiktaş’ta yönetim, söz verdiği gibi bu paranın yarısını oyunculara prim olarak dağıtacak.Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Leipzig’i 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın hisseleri dün güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL’den başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37 değer kaybıyla 2,69 TL’den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL’den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL’den alıcı buluyor.