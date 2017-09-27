Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, yarın izin yapacak hazırlıklarına Cuma günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.