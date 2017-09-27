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Beşiktaş-Trabzonspor maçı bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı biletlerinin 28 Eylül Perşembe 14.00'te satışa çıkacağını açıkladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletlerinin 28 Eylül Perşembe 14.00'te satışa çıkacağını açıkladı.

İşte bilet fiyatları:

Kategori 1 : 315TL
Kategori 2 : 295TL
Kategori 3 : 265TL
Kategori 4 : 235TL
Kategori 5 : 215TL
Kategori 6 : 195TL
Kategori 7 : 120TL
Kategori 8 : 110TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »