Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçıdna Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile ve 6 puanla başlayan ilk Türk takımı oldu.