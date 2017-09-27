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Beşiktaş'ın hücum hattı tutulamıyor!

Siyah- Beyazlılar’ın formda hücum hattı tutulamıyor... Porto zaferinin ardından dün akşam da Cenk’in pasında Babel, Leipzig’in kilidini açtı, kapanışı Quaresma’nın ortasında Talisca, yaptı. 4 yıldız, Kupa 1’deki 2 maçlık performanslarıyla turnuvaya adeta damga vurdu.

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Devler Ligi’nde G Grubu’na muhteşem bir başlangıç yaparak ilk maçında Porto’yu deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Siyah-Beyazlılar, dün akşam da çıkışını sürdürdü. Gruptaki ikinci mücadelede Vodafone Park’ta Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’i ağırlayan Kara Kartal, rakibini devirmeyi başardı. Kara Kartal’ın dün akşamki mücadelesine damgasını, yine takımın formda hücum hattı vurdu...

11. dakikada Cenk Tosun’un ortasını iyi değerlendiren Ryan Babel, konuk ekibin filelerini havalandırdı. 43’te bu kez Ricardo Quaresma’nın ortasında Anderson Talisca, Peter Gulacsi’yi avlamayı başardı. Porto’yla oynanan ilk mücadelede ise 3 puanı getiren 3 gol; Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel’den gelmişti.

Babel, coştu bir kere!

Leipzig karşısındaki performanslarının ardından Kara Kartal’ın 4 oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 haftanın en formda hücum hatları arasına girdi. Takımın 1 numaralı forveti Cenk Tosun, 2 maç sonunda 1 gol ve bir asistlik istatistik yakaladı. İki mücadelenin de kahramanı olan Talisca, 2 gollük performansıyla göz doldurdu. Sol kanat Ryan Babel iki mücadelede de rakip fileleri havalandırırken sağ kanat Ricardo Quaresma ise oynanan grup maçlarının sonunda toplamda 2 asistlik görüntüsüyle alkış topladı.

Medel formayı bırakmadı

Kara Kartal’ın Süper Lig’de Fenerbahçe’yle oynadığı derbide sağ bekte forma giyen Gary Medel, ilk 11’deki yerini kaptırmadı. Şilili futbolcu, dün akşamki RB Leipzig mücadelesine de aynı bölgede başladı. Leipzig formasıyla fırtına gibi esen Emil Forsberg’e oyunda kaldığı süre boyunca zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, 60. dakikada yerini alkışlarla Necip Uysal’a bıraktı.

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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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