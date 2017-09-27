Beşiktaş'ın hücum hattı tutulamıyor!

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Monaco-Porto maç sonucu: 0-3

Devler Ligi’nde G Grubu’na muhteşem bir başlangıç yaparak ilk maçında Porto’yu deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Siyah-Beyazlılar, dün akşam da çıkışını sürdürdü. Gruptaki ikinci mücadelede Vodafone Park’ta Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’i ağırlayan Kara Kartal, rakibini devirmeyi başardı. Kara Kartal’ın dün akşamki mücadelesine damgasını, yine takımın formda hücum hattı vurdu...11. dakikada Cenk Tosun’un ortasını iyi değerlendiren, konuk ekibin filelerini havalandırdı. 43’te bu kez’nın ortasında, Peter Gulacsi’yi avlamayı başardı. Porto’yla oynanan ilk mücadelede ise 3 puanı getiren 3 gol; Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel’den gelmişti.Leipzig karşısındaki performanslarının ardından Kara Kartal’ın 4 oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 haftanın en formda hücum hatları arasına girdi. Takımın 1 numaralı forveti, 2 maç sonunda 1 gol ve bir asistlik istatistik yakaladı. İki mücadelenin de kahramanı olan Talisca, 2 gollük performansıyla göz doldurdu. Sol kanat Ryan Babel iki mücadelede de rakip fileleri havalandırırken sağ kanat Ricardo Quaresma ise oynanan grup maçlarının sonunda toplamda 2 asistlik görüntüsüyle alkış topladı.Kara Kartal’ın Süper Lig’de Fenerbahçe’yle oynadığı derbide sağ bekte forma giyen Gary Medel, ilk 11’deki yerini kaptırmadı. Şilili futbolcu, dün akşamki RB Leipzig mücadelesine de aynı bölgede başladı. Leipzig formasıyla fırtına gibi esen Emil Forsberg’e oyunda kaldığı süre boyunca zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, 60. dakikada yerini alkışlarla Necip Uysal’a bıraktı.