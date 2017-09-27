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Beşiktaş hisseleri güne yükselişle başladı

Beşiktaş’ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL’den başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya’nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı.

Beşiktaş futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya’nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6’ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş’ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL’den başladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37değer kaybıyla 2,69 TL’den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL’den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL’den alıcı buluyor.




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »