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Beşiktaş bir ilki başardı

RB Leipzig maçı öncesinde 7 kez Almanya Bundesliga ekipleriyle karşı karşıya gelen ancak galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş, dün akşam şeytanın bacağını kırdı.

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RB Leipzig maçı öncesinde 7 kez Almanya Bundesliga ekipleriyle karşı karşıya gelen ancak galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş, dün akşam şeytanın bacağını kırdı. RB Leipzig’i 2-0’lık skorla geçen Beşiktaş, ilk kez bir Alman takımını devirmeyi başardı.

Dusko Tosic göz doldurdu

Siyah-Beyazlılar’ın Sırp stoperi Dusko Tosic, 90 dakika boyunca görev yaptığı RB Leipzig maçında ortaya koyduğu etkili performansla göz kamaştırdı. Rakip takım hücumcularının üzerine adeta kâbus gibi çöken tecrübeli futbolcu, başarılı oyunuyla hocası Şenol Güneş’i mutlu etti.

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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »