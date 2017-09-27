  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Başakşehir, Braga deplasmanında

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz’in Braga takımına konuk olacak.

  • - A
  • + A
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

Braga Belediye Stadı’nda TSİ 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga’yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim’i 2-1 mağlup eden Braga ise yarınki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.

- Adebayor kadroda yok

Medipol Başakşehir’de tedavisi süren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor.

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, 6. hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Adebayor’un yokluğunda Mevlüt Erdinç’e ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

- Muhtemel 11

Medipol Başakşehir’in, Braga karşısındaki muhtemel 11’i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Mevlüt Erdinç.




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »