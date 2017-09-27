Babel:Taraftarlarımız zaferde büyük rol oynadı

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçıdna Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Muhteşem bir taraftar desteğini arkasına alan Siyah Beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve Devler Ligi'nde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.Mücadele sonrası Hollandalı yıldız futbolcu ve Liepzig karşısında gol perdesini açan ilk isim olan Ryan Babel yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı."Kazandığımız taktirde büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Taraftarlarımız bu zaferde büyük bir rol oynadı. Bazı şeyleri konuşmak için erken. Gevşemememiz gerekiyor. Monaco maçında dikkatli olmalıyız, iyi hazırlanmalıyız."