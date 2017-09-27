Babel çoştu bir kere!

Beşiktaş’ın Hollondalı yıldızı Ryan Babel, yeni sezonda Kara Kartal’ın hücum hattının en etkili isimleri arasına girdi. Siyah-Beyazlılar’a geçen sezonun ara transfer döneminde kazandırılan 30 yaşındaki futbolcu, 25 maçtaki 8 gollük performansı sonrasında bu dönemde de uçuşa geçti. 9 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırarak skorer kimliğini konuşturan başarılı kanat oyuncusu, etkini görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş ve taraftarlarını mutlu ediyor. Önceki akşam RB Leipzig’le oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakibin kilidini açan gole imzasını atan Babel, yüksek performansıyla alkış topluyor.Kara Kartal’daki etkili görüntüsü sonrasında Dick Advocaat tarafından Hollanda Milli Takımı’na davet edilen Babel, Beşiktaş sayesinde ülkesi için de hizmet etme şansı yakalayacak. Hollanda Milli Takımı’yla son resmi maçına 10 Haziran 2009’daki 2010 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasıyla çıkan Babel, Portakallar’ın Belarus ve İsveç’le oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının aday kadrosuna alınmıştı.