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Babel çoştu bir kere!

Hollandalı yıldız, yeni sezona muhteşem bir başlangıca imza attı. Önceki akşam RB Leipzig’in kilidini açan isim olan 30 yaşındaki futbolcu, 9 mücadelenin sonunda şimdiden 5 gole ulaştı. Tecrübeli kanat oyuncusunun yüksek form grafiği, göz kamaştırıyor

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Beşiktaş’ın Hollondalı yıldızı Ryan Babel, yeni sezonda Kara Kartal’ın hücum hattının en etkili isimleri arasına girdi. Siyah-Beyazlılar’a geçen sezonun ara transfer döneminde kazandırılan 30 yaşındaki futbolcu, 25 maçtaki 8 gollük performansı sonrasında bu dönemde de uçuşa geçti. 9 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırarak skorer kimliğini konuşturan başarılı kanat oyuncusu, etkini görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş ve taraftarlarını mutlu ediyor. Önceki akşam RB Leipzig’le oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakibin kilidini açan gole imzasını atan Babel, yüksek performansıyla alkış topluyor.

8 sene sonra ilki yaşadı

Kara Kartal’daki etkili görüntüsü sonrasında Dick Advocaat tarafından Hollanda Milli Takımı’na davet edilen Babel, Beşiktaş sayesinde ülkesi için de hizmet etme şansı yakalayacak. Hollanda Milli Takımı’yla son resmi maçına 10 Haziran 2009’daki 2010 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasıyla çıkan Babel, Portakallar’ın Belarus ve İsveç’le oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının aday kadrosuna alınmıştı.

 




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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