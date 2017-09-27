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Aykut Kocaman: Sadece Akhisar’ı düşünün

Aykut Kocaman, öğrencilerinden derbi zaferini unutmalarını istedi, “Rehavete kapılmadan Akhisar karşısına çıkıp galibiyet serimizi sürdürmeliyiz” uyarısını yaptı.

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Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ı 2-1’le geçerek yeniden şampiyonluk konusunda iddialı bir konuma geldi. Bu zafer, takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Ancak Aykut Kocaman, Beşiktaş zaferinin bir an önce unutulmasını istiyor. Kocaman’ın en büyük endişesi, derbi sonrası takımın rehavete kapılması ve Akhisar karşısında kayıp yaşanması.

‘Manisa’da takılırsak...’

Başarılı teknik adam, dün öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Aykut Kocaman konuşmasında, “Beşiktaş galibiyetini artık unutun. Galatasaray derbisini ise aklınızdan bile geçirmeyin. Bizim için önemli olan tek şey Akhisar maçı. Manisa’da takılırsak, Beşiktaş zaferinin hiçbir anlamı kalmaz” uyarısında bulundu.

‘Sakın hafife almayın’

52 yaşındaki teknik adam, Akhisar’ın tehlikeli bir takım olduğuna da dikkat çekti, “Özellikle sahalarında kolay kolay teslim olmuyorlar. Taraftarları önünde oynadıkları 3 maçı da kazandılar. Kesinlikle rakibimizi hafife alamayız. 90 dakika boyunca motivsayonumuzu kaybetmeden mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
    
Yusuf Dursun
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01 Ekim 2017 Pazar

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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