Aykut Kocaman: Sadece Akhisar’ı düşünün

İlişkili Haber

Fenerbahçe'ye 60 milyon Dolar!

Sarı-Lacivertliler,’ı 2-1’le geçerek yeniden şampiyonluk konusunda iddialı bir konuma geldi. Bu zafer, takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Ancak Aykut Kocaman, Beşiktaş zaferinin bir an önce unutulmasını istiyor. Kocaman’ın en büyük endişesi, derbi sonrası takımın rehavete kapılması vekarşısında kayıp yaşanması.Başarılı teknik adam, dün öğrencileriyle bir toplantı yaptı.konuşmasında, “galibiyetini artık unutun.derbisini ise aklınızdan bile geçirmeyin. Bizim için önemli olan tek şeymaçı.’da takılırsak,zaferinin hiçbir anlamı kalmaz” uyarısında bulundu.52 yaşındaki teknik adam,’ın tehlikeli bir takım olduğuna da dikkat çekti, “Özellikle sahalarında kolay kolay teslim olmuyorlar. Taraftarları önünde oynadıkları 3 maçı da kazandılar. Kesinlikle rakibimizi hafife alamayız. 90 dakika boyunca motivsayonumuzu kaybetmeden mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.