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‘Ayağa kalkmamız lazım’

Monaco’nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Porto yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamada Kartal’a mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, “Bir sonraki maçımız artık çok önemli. Beşiktaş karşılaşmasına kadar ayağa kalkmamız lazım” dedi

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinden Monaco, önceki akşam Porto’ya evinde 3-0’lık skorla kaybedip büyük bir şok yaşamıştı. Bu sonucun ardından 2 maçın sonunda 1 puanda kalan Kırmızı-Beyazlılar’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, karşılaşma sonunda son durumları ve Siyah-Beyazlılar’la 17 Ekim ve 1 Kasım’da oynayacakları karşılaşmalarla ilgili olarak konuştu. Tecrübeli golcü, “Bu oyunumuzu açıklamak gerçekten zor. Porto karşısında çok gol fırsatı aradık, her şeyi denedik. İkinci yarıda bizi adeta öldüren iki gol attılar” dedi. Yıldız isim, Kara Kartal’la ilgili olarak ise, “Bir sonraki maçımız artık çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde sonraki maçımız da Beşiktaş’a karşı evimizde. Umarım o güne kadar Porto maçını unutur ve bu durumdan kurtuluruz. Beşiktaş karşılaşmasına kadar ayağa kalkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da golü yok

Monaco formasıyla bu sezon Fransa Lig 1’de 7 maça çıkan Falcao, rakip fileleri 11 kez havalandırıp 1 asist yapmıştı. Devler Ligi’nde ise 2 karşılaşmada sahada kalan Falcao, gol ya da asist bakımından katkı sağlayamadı.




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01 Ekim 2017 Pazar

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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